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Négociations Iran-USA: le médiateur fait état de «progrès positifs»

Keystone-SDA

Les négociateurs américains et iraniens ont réalisé "des progrès positifs" lors de leurs pourparlers indirects à Doha, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Une prochaine série de discussions étant prévue après les funérailles de l’ex-guide suprême iranien Ali Khamenei.

«Les médiateurs qataris et pakistanais ont achevé aujourd’hui à Doha des réunions séparées avec les négociateurs américains et iraniens, avec des progrès positifs concernant les questions liées au memorandum d’accord d’Islamabad, en s’appuyant sur les résultats du sommet du Bürgenstock», a indiqué mercredi sur X le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.

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