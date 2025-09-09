La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Népal: enquête annoncée après les manifestations meurtrières

Keystone-SDA

Le Premier ministre népalais KP Sharma Oli a annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort lundi de 19 personnes lors de manifestations contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La mobilisation avait été sévèrement réprimée par la police dans plusieurs villes du pays.

«Une commission d’enquête sera formée pour analyser les événements (…) leur déroulement et leurs causes, et rendra des conclusions sous quinze jours pour empêcher que de tels accidents se reproduisent», a affirmé M. Oli dans une déclaration publiée dans la nuit, se disant «profondément attristé» par ce «tragique incident».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
16 J'aime
20 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision