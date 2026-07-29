La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Naissance d’un bébé gorille au zoo de Zurich

Keystone-SDA

Les gorilles du zoo de Zurich ont vécu un heureux évènement. La femelle Mayumi a mis au monde son premier petit. Le parc exprime son "optimisme prudent" à propos de ses chances de survie, les premières semaines étant les plus délicates.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le bébé, dont le sexe n’est pas encore connu, est né lundi matin vers 10h00 sans complications, indique le zoo de Zurich mercredi. Il tétait déjà le lait de sa mère peu de temps plus tard. Son père s’appelle Bwana.

Le directeur du zoo, Severin Dressen «se réjouit» de cette naissance, mais il prévient aussi que les premières semaines de vie sont les plus délicates, même si le nouveau-né donne l’impression d’être en pleine santé. Sa mère s’occupe de lui de manière exemplaire et les autres gorilles ont accepté le petit au sein du groupe, se félicite le directeur. «Nous allons continuer à observer la situation de près ces prochains jours.»

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision