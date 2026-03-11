Naissance d’une faîtière pour les fêtes neuchâteloises

Keystone-SDA

Les principales manifestations populaires du canton de Neuchâtel ont créé l’Association des fêtes neuchâteloises (AFN). Cette faîtière fondée mercredi vise à renforcer la coopération entre organisateurs et à défendre les intérêts des fêtes populaires auprès des autorités.

(Keystone-ATS) Ce projet inédit dans le canton réunit cinq grandes manifestations: les Promos du Locle, la Braderie Horlofolie de La Chaux-de-Fonds, la Fête des Vendanges de Neuchâtel, la Fête du vin nouveau de Cressier et la Boudrysia, a annoncé l’AFN.

L’objectif de cette nouvelle association n’est pas de fusionner les événements ni de les uniformiser. Chaque fête conserve son identité et son organisation. L’AFN se veut une plateforme de coopération permettant de travailler ensemble sur des enjeux communs.

Aujourd’hui, les organisateurs sont confrontés à de nombreux défis et difficultés: logistique, contraintes environnementales, exigences administratives ou recherche de bénévoles. Face à ces enjeux, l’AFN entend favoriser une approche collective plutôt qu’individuelle.

«Les fêtes populaires font partie du patrimoine vivant du canton. Avec l’AFN, nous voulons unir nos forces pour assurer leur pérennité et faire entendre notre voix», soulignent les fondateurs de cette entité dans un communiqué.