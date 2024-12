Nancy: mère meurtrière condamnée à 30 ans de réclusion

Ingride Jesus Van Der Kellen a été condamnée à 30 ans de réclusion avec une période de sûreté de 15 ans pour avoir tué ses deux jeunes enfants dans un coup de folie en 2022, vendredi par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle.

(Keystone-ATS) Cette ancienne chercheuse de 37 ans encourait la perpétuité. Dévastée, elle a répété durant le procès qu’elle ne comprenait pas comment elle avait pu commettre de tels gestes et étouffer ses deux enfants de deux ans et demi et neuf mois. Très fragile psychologiquement, elle a déjà fait cinq tentatives de suicide depuis le début de son incarcération il y a deux ans.