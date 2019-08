Des tags antispécistes ont été découverts mardis sur le mémorial départemental des déportés à Nantua, dans l'Ain (F). Le maire de la ville est indigné. Une ancienne boucherie et un commerce de restauration rapide du centre-ville ont également été visés par des tags de même nature.

Le haut et le bas du monument qui rend hommage aux résistants et déportés de la Seconde Guerre mondiale a été recouvert de petites inscriptions: "abattoir = camp d'extermination", "stop spécisme", a expliqué mercredi le maire de Nantua Jean-Pierre Carminati. Le département de l'Ain, propriétaire du monument érigé en 1947, a porté plainte. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Nantua.

"Les graffitis ont été découverts mardi, et nous les avons fait rapidement enlever. Chacun peut avoir ses opinions, défendre une cause, mais il y a des limites à la liberté d'expression. Je suis consterné et très choqué que ce monument de mémoire ait été pris comme support", a poursuivi le maire.

Une ancienne boucherie et un commerce de restauration rapide du centre-ville ont aussi été visés par des tags antispécistes. Une première pour la commune, selon M. Carminati.

Neuer Inhalt Horizontal Line