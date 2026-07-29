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Naters (VS): un homme perd la vie dans un accident de parapente

Keystone-SDA

Un homme de 35 ans a perdu la vie mardi dans un accident de parapente dans la vallée du Gredetschtal, sur le territoire communal de Naters (VS). Le Ministère public de la Confédération a ouvert une instruction pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’incident s’est déroulé vers 15h00 près du Foggenhorn, indique la Police cantonale valaisanne dans un communiqué mercredi. Pour des raisons encore inconnues, le parapentiste a perdu le contrôle de sa voile avant de heurter le sol à environ 2200 mètres d’altitude, poursuit-elle.

Des témoins ont immédiatement alerté les secours. Arrivés à bord d’un hélicoptère, ils n’ont pu que constater le décès du pilote, un Suisse âgé de 35 ans.

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