La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Naufrage au Guyana: nouveau bilan provisoire de 53 morts

Keystone-SDA

Le bilan du naufrage d'un ferry au large de Georgetown a été réévalué mardi pour la deuxième fois, montant à 53 morts, a annoncé le gouvernement du Guyana. Ce nombre est encore provisoire, plusieurs personnes étant portées disparues.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le précédent bilan faisait état de 41 morts et 77 personnes secourues sur les 179 estimées à bord.

«Cinquante-trois corps ont été retrouvés à 18h00» locales (minuit en Suisse), a indiqué le premier ministre du Guyana, Mark Phillips. «Nous avons procédé à des vérifications et le nombre sur lequel nous allons nous baser est de 76 personnes» secourues.

«Seize navires sont actuellement déployés dans la zone de l’épave», a-t-il ajouté, dans une zone de recherche «élargie à 2100 km2». «L’objectif est de maximiser les chances de retrouver des personnes qui pourraient encore être en vie». Une quinzaine de plongeurs militaires français venus de Guyane participent aux recherches.

Grosse vague

Le nombre de personnes à bord du bateau lors de son appareillage a fait polémique. La liste des passagers comportait 133 noms, mais une enquête ultérieure a permis d’établir que 179 personnes avaient pris place à bord du ferry.

Le «MV Barima» était parti de la capitale Georgetown dans la nuit de samedi à dimanche et devait prendre la mer avant de remonter un cours d’eau pour atteindre Port Kaituma, situé en pleine forêt tropicale dans la région de l’Essequibo.

«C’est une grosse vague qui a renversé le Barima», avait indiqué le ministre des travaux publics Juan Edghill. «Nous dormions tous» quand le bateau a chaviré, a affirmé un rescapé de 18 ans, Wayne Kitson.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision