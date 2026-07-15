NE: automobiliste flashé à 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h

Keystone-SDA

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Contrôlé par un radar semi-stationnaire, un automobiliste a été mesuré samedi 16 mai vers 20h00 à une vitesse de 140 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, à Fontainemelon à la sortie du tunnel de la Vue-des-Alpes en direction de Neuchâtel. Il s’agit d’un ressortissant portugais âgé de 54 ans et domicilié en France.

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(Keystone-ATS) Les faits ayant été constatés au moyen du radar semi-stationnaire, «le conducteur n’a pas été intercepté immédiatement. Il a été convoqué afin d’être entendu», a indiqué mercredi la police neuchâteloise. Le chauffard risque une peine privative de liberté ainsi qu’un retrait de son permis de conduire d’au moins deux ans.