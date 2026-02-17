NE: cinq projets d’infrastructures sportives soutenus par le canton

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a retenu cinq premiers projets d'infrastructures sportives d'importance cantonale ou régionale pour un soutien financier. Un montant total de 10,85 millions de francs permettra de financer l'aménagement de deux salles de sport à Bevaix et à Milvignes, la reconstruction de la patinoire des Mélèzes et la rénovation du stade de la Charrière à La Chaux-de-Fonds ainsi que le remplacement de l'éclairage du stade de la Maladière à Neuchâtel.

(Keystone-ATS) Ce soutien entre dans le cadre du concept des infrastructures sportives d’importance cantonale et régionale. Doté d’un crédit d’engagement de 32 millions de francs sur huit ans, ce programme vise à soutenir les propriétaires, principalement les communes, dans la construction ou la rénovation d’infrastructures sportives reconnues comme stratégiques pour le développement du sport neuchâtelois.

La construction de salles de sport doubles de Bevaix et de Milvignes bénéficiera respectivement de 2,07 et de 2,53 millions de francs. Elles pourront accueillir des compétitions officielles de basket et de volley, tout en répondant aux besoins croissants en lien avec le sport scolaire ou associatif. En effet, la situation est particulièrement tendue en matière de disponibilité des salles sur le Littoral neuchâtelois.

Enveloppe maximale pour les Mélèzes

La reconstruction des patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds bénéficera de l’enveloppe maximale prévue, soit 3,5 millions de francs. Le coût total des travaux est estimé à 69 millions. Un montant de 2,5 millions sera alloué à la rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière, qui accueille notamment le meeting international Resisprint. La piste doit notamment passer de six à huit couloirs.

Enfin, le remplacement complet du système d’éclairage du stade de la Maladière à Neuchâtel sera soutenu à hauteur de 250’000 francs. Ces travaux sont nécessaires à l’horizon 2027 en raison des exigences d’homologation de la Swiss Football League. L’ensemble du stade – mâts, tribunes et coursives – sera équipé de technologies LED de dernière génération, permettant «une réduction significative de la consommation énergétique du stade», selon le communiqué.

Les près de 11 millions de francs alloués pour ces cinq premiers projets représentent environ un tiers de l’enveloppe prévue pour huit ans. Une situation qui n’inquiète pas le Conseil d’Etat, ce dernier estimant que le nombre de demandes va diminuer.