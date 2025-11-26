NE: Trois escrocs dérobent 100’000 francs avant de se faire pincer

Keystone-SDA

Un commerçant neuchâtelois a été victime vendredi dernier d'une escroquerie par trois individus se faisant passer pour un ouvrier, puis pour de faux policiers français. Ils sont parvenus à dérober 100'000 francs et à prendre la fuite, mais ont finalement pu être interpellés.

2 minutes

(Keystone-ATS) Vendredi en fin d’après-midi, un homme habillé comme un ouvrier s’est présenté dans le commerce de la victime. Il a affirmé que des travaux à proximité pourraient avoir des conséquences sur le bâtiment. Après avoir inspecté les lieux, il est reparti, explique mercredi la police cantonale neuchâteloise.

Quelques minutes plus tard, deux autres individus sont entrés dans le magasin, se présentant comme des policiers français enquêtant sur le faux ouvrier. Ils ont persuadé le commerçant de vérifier si des biens avaient été dérobés. Malgré sa méfiance, celui-ci a ouvert son coffre-fort. Les faux policiers ont alors saisi une caissette contenant 100’000 francs, avant de s’enfuir en voiture.

Un témoin, qui avait observé dans le quartier une activité suspecte d’un véhicule immatriculé en France plus tôt dans l’après-midi a contacté la police. Le véhicule a immédiatement fait l’objet d’un signalement.

La voiture a finalement été interceptée à Gland (VD). Les trois hommes à bord, des ressortissants français de 50, 38 et 28 ans, domiciliés en France, ont été interpellés et le butin récupéré. Ils ont été transférés dans le canton de Neuchâtel pour la suite de la procédure. Une instruction pénale a été ouverte.

Contactée par Keystone-ATS, la police neuchâteloise ne donne pas d’indications plus précises sur l’emplacement exact des faits, pour des raisons de protection des données.