Neige: plus de 900 km de bouchons autour de Paris – Vols réduits

Keystone-SDA

Les importantes chutes de neige lundi sur Paris et sa région entraînent de grosses perturbations. Le cumul des bouchons a atteint un niveau record de plus de 900 kilomètres peu après 17h00. Les compagnies aériennes ont elles limité leurs vols.

(Keystone-ATS) Les compagnies aériennes doivent réduire de 15% le nombre de leurs vols lundi dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly, a annoncé le gouvernement. Ces mesures sont nécessaires pour permettre les opérations de «déneigement des pistes et (de) dégivrage des avions», a souligné le ministre des Transports, Philippe Tabarot, lors d’une conférence de presse.

Il faut compter avec des annulations et de possibles retards de vols, selon le ministre. Paris-Charles-de-Gaulle, premier aéroport français, est concerné jusqu’à 20h00 et Paris-Orly, le deuxième, jusqu’à 23h00, a-t-il dit. Ces mesures ont fait l’objet de messages destinés aux pilotes d’avions du monde entier (NOTAM).

Tombée en abondance lundi sur l’ouest de la France, avant de toucher la région parisienne, la neige a provoqué d’importantes perturbations routières, particulièrement en Normandie, mais aussi en région parisienne.

L’exploitation du réseau des autobus a ainsi été interrompue à Paris lundi après-midi en raison des chutes de neige, indique la régie RATP. Et plus de 900 kilomètres de bouchons ont été relevés en fin d’après-midi en région parisienne, un niveau record.

Au Royaume-Uni aussi

Des chutes de neige abondantes ont aussi touché lundi le Royaume-Uni, perturbant le trafic aérien et ferroviaire.

Le trafic a été suspendu à l’aéroport d’Aberdeen en Écosse, et la piste de l’aéroport de Liverpool fermée pendant une partie de la journée en raison de la neige et du verglas, avant de rouvrir en milieu d’après-midi. Des vols ont été aussi annulés au départ et à l’arrivée des aéroports de Belfast et Manchester.

L’agence météorologique Met Office a placé l’Irlande du Nord, l’Écosse, une partie du pays de Galles, du sud-ouest de l’Angleterre et de la côte est en vigilance jaune jusqu’à mardi soir.

Ecoles fermées

La rentrée des vacances de Noël a été compromise pour des milliers d’élèves dans le nord de l’Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles, où des centaines d’écoles sont restées fermées.

Les températures sont descendues jusqu’à -10,9°C à Shap, dans le nord-est de l’Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le nord de l’Écosse, selon le Met Office.

Le trafic ferroviaire a aussi été perturbé par les conditions météorologiques, notamment au pays de Galles et dans le nord de l’Écosse.