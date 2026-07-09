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Nestlé investit un demi-milliard pour Nescafé en Thaïlande

Keystone-SDA

Nestlé investit 563 millions de francs pour la construction d'un site de production de sa marque Nescafé en Thaïlande. Cette usine fournira principalement le marché local en café soluble, en mélanges de café et d'autres boissons prêtes à être consommées.

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1 minute

(Keystone-ATS) L’investissement vise à répondre à la demande croissante pour le café en Thaïlande – un marché estimé à 1 milliard de francs – et à soutenir les «opportunités d’exportations», souligne jeudi dans un communiqué le groupe veveysan. Situé dans la province de Samut Prakan et truffé des dernières technologies comme l’intelligence artificielle, l’usine devrait lancer ses activités en 2028 et employer plus de 500 personnes.

Le géant de l’alimentaire affirme qu’il se fournira localement en ingrédients et en matières premières, pour un montant de 100 millions de francs par an. Selon le communiqué, la multinationale est présente en Thaïlande depuis plus de 130 ans et figure parmi les principaux acheteurs du café robusta local.

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