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Nestlé va ouvrir une nouvelle usine d’aliments pour animaux

Keystone-SDA

Nestlé ouvrira en 2029 une nouvelle usine d'aliments pour animaux de compagnie et une plateforme logistique à Mantoue, en Italie, afin de répondre à la demande croissante de ce type d'aliments en Europe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le paquebot alimentaire chiffre cet investissement à 520 millions de francs. «L’usine produira des aliments humides haut de gamme pour chats et chiens, sous les marques phares de Purina», la filiale de Nestlé spécialisée dans la nutrition et le bien-être animal, précise le groupe dans un communiqué publié lundi.

Cette fabrique portera à quinze le nombre de sites de production Purina en Europe, «desservant une population totale d’environ 111 millions de chats et 91 millions de chiens à travers le continent».

Le secteur des produits pour animaux de compagnie représente désormais 29% du chiffre d’affaires de Nestlé en Europe et continue d’afficher une forte croissance organique, portée par une croissance interne significative, ajoute l’entreprise veveysanne. Elle estime le marché européen de l’alimentation animale à près de 30 milliards de francs.

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