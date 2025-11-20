Neuchâtel, Le Locle et Chaux-de-Fonds contre la violence de genre

Keystone-SDA

A l’occasion de la campagne internationale "Orangeons le monde", les Villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds uniront leurs forces dès le 25 novembre. Toutes trois illumineront alors plusieurs bâtiments publics en orange pour sensibiliser à la violence de genre.

(Keystone-ATS) Le «geste symbolique» vise également à affirmer l’engagement renforcé des communes de l’Arc jurassien «dans un contexte national marqué par une hausse préoccupante des violences domestiques et des féminicides», ont fait savoir jeudi les autorités des trois villes neuchâteloises dans un communiqué commun.

La mobilisation s’inscrit dans le cadre de la campagne «Orangeons le monde», portée par l’ONU, qui se déroule chaque année lors des «Orange Days», entre la journée internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes du 25 novembre et la journée internationale des droits humains du 10 décembre.

Les conseils communaux des trois Villes se rallient «du même geste» à la campagne de prévention lancée par la Confédération le 11 novembre et intitulée «L’égalité contre la violence». Les lieux illuminés seront le couvert de la gare à La Chaux-de-Fonds ainsi que les hôtels de ville à Neuchâtel et au Locle.