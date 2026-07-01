Neuchâtel: «Hausse préoccupante» des accidents de deux-roues

Keystone-SDA

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La Police neuchâteloise (PN) fait état d'une "hausse préoccupante" en juin des accidents impliquant des deux-roues, en raison de vitesses inadaptées et d'inattentions notamment. C'est pourquoi elle lance un appel à une "vigilance accrue de l'ensemble des usagers de la route".

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(Keystone-ATS) En réponse au constat, la PN a indiqué mercredi vouloir intensifier ses contrôles routiers et augmenter sa présence sur les axes les plus exposés. Entre le 13 et le 23 juin, elle a dénombré 69 accidents sur le territoire cantonal, contre 49 sur la même période en 2025, soit un bond de 41%.

Parmi ces accidents, 23 ont impliqué des conducteurs de deux-roues, contre 15 un an plus tôt. Une évolution qui vient confirmer une «tendance particulièrement préoccupante», précise le communiqué. La PN a compté 12 motos, 5 scooters, 5 cycles et 1 trottinette électrique impliqués dans les accidents avec blessés.

Causes récurrentes

A noter que les 69 accidents répertoriés ont provoqué des blessures à 35 personnes, contre 23 en juin 2025. L’analyse des accidents révèle plusieurs causes récurrentes. La vitesse inadaptée aux conditions de la route, notamment dans les virages et sur chaussée dégradée ou humide, est à l’origine de nombreuses chutes.

L’inattention, tant des conducteurs de véhicules que des utilisateurs de deux-roues, constitue également un facteur déterminant dans une majorité des cas recensés. Le non-respect des priorités ainsi que les distances de sécurité insuffisantes complètent le tableau dressé par la PN.

Enfin, des obstacles ponctuels sur la chaussée, comme les graviers, le foin ou les irrégularités du revêtement, ont causé plusieurs pertes de maîtrise. La PN rappelle à tout le monde que les deux-roues sont des usagers «particulièrement vulnérables».