Neuchâtel: 19 nouvelles actions de vivre ensemble soutenues

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel soutient 19 nouvelles actions dans le cadre du 4e appel à projets de son programme "vivre et agir ensemble". Un montant de 84'300 francs est attribué à ces projets qui contribuent à renforcer les solidarités locales, encourager l’engagement citoyen et développer des réponses collectives face aux effets du changement climatique.

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(Keystone-ATS) Au total, 29 dossiers ont été déposés. «Le choix du comité de sélection, composé de représentants du canton, des communes et de la société civile, s’est porté sur 19 projets, dont les objectifs répondent le mieux aux critères définis», a indiqué lundi le canton.

Parmi les actions soutenues, l’’association GEFEA veut organiser tous les deux mois des journées du surplus. Elle veut utiliser un espace public à La Chaux-de-Fonds pour favoriser le troc. Le surplus dont la population n’a plus besoin (électroménagers, chaussures d’enfants, dames et hommes, vaisselle et ustensiles de cuisine) y sera exposé et tout le monde pourra venir échanger ou se servir.

Un autre parmi les projets retenus provient de l’association Cressier Solidarités. Née des inondations du 22 juin 2021, la Tour de l’eau est un parcours didactique dédié à la mémoire collective et à la solidarité. L’association développe un film et un site internet pour sensibiliser écoles, habitants et visiteurs aux enjeux du changement climatique et valoriser un exemple local de résilience.

Deux ans après son lancement, le programme cantonal a déjà soutenu plus de 50 actions. Il compte aujourd’hui 65 organisations partenaires (communes, associations et collectifs).

Festival à l’automne

Ces appels à projets soutenus par le canton constituent la partie «vivre ensemble» du programme. Le volet «agir ensemble» est subventionné par la Confédération depuis l’année passée dans le cadre des projets-modèles pour co-créer des offres de services locaux. Cette partie collective vise à fédérer et mettre en réseau les différents porteurs des projets, dans une logique de gouvernance participative.

«Des rencontres itinérantes de la transition écologique et solidaire sont ainsi organisées chaque mois chez l’un des partenaires et un festival «agir ensemble» se tiendra cet automne pour mettre en lumière la richesse et la diversité des initiatives existantes», a précisé le canton.