Neuchâtel: appel à projets pour encourager l’activité physique

Keystone-SDA

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Le canton de Neuchâtel souhaite promouvoir l’activité physique auprès de la population. Il lance un appel à projets auprès des communes pour les soutenir dans l’aménagement d’espaces publics et de bâtiments communaux selon les principes du "design actif".

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(Keystone-ATS) Baptisée «des espaces attractifs pour une commune en meilleure santé», l’action vise à soutenir une approche qui développe des «espaces inspirés» favorisant le mouvement au quotidien. Le design actif consiste à aménager l’espace public et les bâtiments de manière à encourager spontanément l’activité physique ou sportive.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 90% de ce qui détermine la santé se situe en dehors du système de soins traditionnel, a rappelé mercredi le Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS). Les communes intéressées peuvent déposer une demande de soutien financier jusqu’au 4 septembre.

Le soutien maximal est fixé à 25’000 francs par projet, précise le communiqué. Les projets retenus seront annoncés publiquement d’ici la fin d’année. En 2022, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) estimait que l’inactivité physique en Suisse avait entraîné 1621 décès, soit 2,2% du total des décès.