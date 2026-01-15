Neuchâtel: appel à projets pour mobiliser les jeunes sur le climat

Le canton de Neuchâtel lance un appel à projets pour engager les jeunes sur les thèmes de la durabilité et de la protection du climat. Les initiatives sélectionnées pourront bénéficier d’une subvention allant jusqu’à un montant maximum de 7500 francs. L’enveloppe annuelle totale est de 30'000 francs.

(Keystone-ATS) L’appel à projets vise à «soutenir des initiatives éducatives, préventives et participatives en faveur de la durabilité et de la protection du climat», a indiqué jeudi le canton. Ces initiatives seront portées par une personne, un groupe de personnes, une structure d’accueil de jeunes, un centre d’animation ou une association de jeunesse, établis dans le canton de Neuchâtel.

Le dispositif veut aider les jeunes à mieux comprendre les enjeux climatiques et la neutralité carbone. Le but est aussi d’encourager la jeunesse à mettre en oeuvre des projets concrets et participatifs et à élaborer des stratégies climatiques ou de durabilité.

Les projets peuvent être soutenus, si plus de la moitié des personnes impliquées activement dedans, a moins de 26 ans. L’aide doit faire profiter un public plus large que les personnes impliquées.

La soumission est possible jusqu’au 13 mars. Ce programme fait partie du Plan climat cantonal 2023-2027.

