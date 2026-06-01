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Neuchâtel: association pour valoriser «l’excellence» du vignoble

Keystone-SDA

Une association a été créée à Neuchâtel pour valoriser les pinots noirs d'exception, en prenant exemple sur la Bourgogne. Les sept vignerons membres des "Climats neuchâtelois" s'engagent notamment à utiliser des raisins issus d’une seule et unique parcelle.

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(Keystone-ATS) «La crise de la viticulture est aussi une opportunité pour rebondir, se réinventer et trouver de nouveaux marchés à l’étranger ou en Suisse alémanique. L’association va pouvoir porter des valeurs fortes collectivement comme l’excellence, la qualité et l’ancrage au terroir», a déclaré lundi le conseiller national (PLR/NE) Damien Cottier, 1er membre pilier.

Sept jeunes vignerons, dont trois femmes, sont membres des «Climats neuchâtelois». «Nous voulons faire de Neuchâtel, la référence pour les pinots noirs en Suisse», a expliqué Pierre-Emmanuel Buss, président des Climats neuchâtelois.

Le choix du nom de l’association est un clin d’œil à la Bourgogne. «Les vins parcellaires racontent une histoire plus précise, en exprimant un terroir et un sol», a précisé Charlotte Burgat, vigneronne.

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