Neuchâtel: campagne de prévention routière pour marquer les esprits

Keystone-SDA

Une campagne de prévention routière, visant à marquer les esprits et à provoquer une prise de conscience, a été lancée dans le canton de Neuchâtel. L'objectif est de sensibiliser les conducteurs aux conséquences de leur imprudence sur les professionnels qui interviennent sur et aux abords des routes.

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(Keystone-ATS) La campagne visuelle, menée par le canton et l’établissement Nevia, chargé de l’entretien des routes nationales N5 et N20, sera déployée toute l’année, peut-on lire dans le communiqué diffusé mardi. Les conducteurs seront sensibilisés par des visuels et des phrases-chocs comme «Ton imprudence vaut-elle ma vie?» «Ton message, vaut-il ma vie?» «Ton retard, vaut-il ma vie?»

«La diffusion sera large et répétée afin d’ancrer durablement le message dans les esprits. Cette stratégie vise à toucher l’ensemble des usagères et des usagers de la route, professionnels ou non, au volant de véhicules à quatre roues ou à deux roues», a précisé le canton.

Chaque jour, des professionnels, comme des agents d’entretien, des ouvriers de chantier, des spécialistes techniques ou des membres des services d’urgence interviennent à proximité immédiate du trafic, de jour comme de nuit. «Ils sont exposés à des risques, souvent sous-estimés par les conducteurs, comme l’inattention due à la distraction liée au téléphone portable, la vitesse inadaptée ou le non-respect de la signalisation temporaire», peut-on lire dans le communiqué.

L’ensemble des communes du canton est également invité à relayer cette campagne de prévention routière, qui vient compléter les nombreuses mesures déjà mises en place pour renforcer la sécurité des professionnels de l’intervention et des travaux routiers. Parmi celles-ci figure notamment la réalisation d’un flyer explicatif du bon comportement à adopter à proximité des chantiers.