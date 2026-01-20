Neuchâtel: crédit de 10 millions pour un nouveau logiciel de police

Les députés neuchâtelois ont accepté mardi sans opposition un crédit de plus de 10 millions de francs pour acquérir un nouveau logiciel pour la police, l'actuel étant obsolète. Le nouveau système sera introduit dans le canton du Jura pour limiter les coûts.

(Keystone-ATS) «Le logiciel actuel est un dinosaure et l’un des plus vieux de Suisse. Le nouveau vise l’efficience, l’optimisation et la protection, des données en particulier», a expliqué Céline Vara, conseillère d’Etat en charge de la police. Le logiciel actuel a été mis en service en 1999.

Le projet de remplacement s’appelle Hélium. Il va permettre notamment la numérisation des processus et l’optimisation de la collaboration avec les institutions judiciaires et les autres partenaires. La collaboration intercantonale Jura-Neuchâtel permettra de réduire les coûts.

Autre crédit pour la justice

Certains députés ont regretté l’urgence permanente en ce qui concerne les outils informatiques. Ils ont déploré que cela transforme la commission digitalisation en chambre d’enregistrement. Ils souhaiteraient qu’une évaluation de la situation des logiciels utilisés soit réalisée pour que ces problématiques puissent être détectées plus en amont.

Les mêmes critiques ont été formulées à l’égard d’un crédit de 6,45 millions de francs, qui vise à remplacer les outils numériques utilisés par la justice et le secteur pénitentiaire notamment. Le Grand Conseil a approuvé ce crédit sans opposition.

Les députés ont aussi accepté un postulat de la commission digitalisation, qui demande d’abord d’étudier la place des logiciels libres dans l’administration et dans la stratégie numérique cantonale. La commission souhaite par ailleurs miser sur des solutions locales et ouvertes, potentiellement en collaborant avec d’autres cantons.