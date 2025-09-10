Neuchâtel: efficience pour le traitement des permis de construire

Keystone-SDA

Le traitement des permis de construire dans le canton de Neuchâtel fait l’objet d’une évaluation pour concevoir sa nouvelle application. Il s'agit auparavant d'effectuer un état des lieux de la prestation, en y associant communes et architectes.

(Keystone-ATS) Entre 1500 et 1800 permis de construire sont traités annuellement dans le canton de Neuchâtel, a rappelé mercredi la Chancellerie d’Etat. L’ensemble des autorisations délivrées a représenté l’an dernier des chantiers d’une valeur totale supérieure à un milliard de francs, précise le communiqué.

Par le traitement d’un permis, l’administration s’assure que le projet est conforme à la législation qui régit la façon de bâtir. Celles-ci concernent le respect de la zone de la parcelle qui peut être dédiée à des logements, à des activités économiques, à un usage public ou réservée à la production agricole ou à la nature.

Les résultats sont attendus pour début 2026, ont ajouté les services du conseiller d’Etat Laurent Favre, chargé du développement territorial et de l’environnement. Il en sortira une conception de la nouvelle application informatique selon les recommandations et des propositions de modifications législatives ou réglementaires.