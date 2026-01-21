Neuchâtel: encore des escroqueries aux faux policiers/banquiers

Keystone-SDA

Sept nouvelles interpellations liées à des escroqueries aux faux policiers/banquiers ont eu lieu dans le canton de Neuchâtel ces dernières semaines. Malgré les efforts de prévention, les arnaques continuent de faire des victimes, constate la Police neuchâteloise (PN).

2 minutes

(Keystone-ATS) Depuis le début de l’année, pas moins de douze cas avérés d’escroqueries au faux policier-banquier ont été recensés dans le canton de Neuchâtel, a indiqué mercredi la PN. Le préjudice total estimé se monte à quelque 100’000 francs. A ces faits s’ajoute une vingtaine de tentatives signalées, précise le communiqué.

Six coursiers et coursières ont donc été arrêtés entre le 10 et le 15 janvier, signale la police. Parmi eux, deux coursières sont des mineures: l’une est une ressortissante française domiciliée dans le canton de Neuchâtel et l’autre est une ressortissante suisse domiciliée dans le canton de Berne.

Cinq autres cas

Quatre autres coursiers ont par ailleurs été interpellés: trois femmes, ressortissantes suisses âgées de 18 à 19 ans, ainsi qu’un homme, ressortissant sénégalais âgé de 18 ans. L’une des coursières est domiciliée dans le canton de Neuchâtel, tandis que les trois autres résident dans le canton de Berne.

De plus, un homme domicilié dans le canton de Berne, un Camerounais de 18 ans, qui recrutait les coursiers et coursières via les réseaux sociaux, a également été appréhendé. A l’issue des premières investigations, les personnes interpellées ont été relaxées. Elles seront dénoncées au Ministère public et à la juge des mineurs.