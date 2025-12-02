Neuchâtel: FestiLudi reçoit le Prix de la jeunesse citoyenne

FestiLudi a remporté le Prix de la jeunesse citoyenne de la ville de Neuchâtel. Cette association organise un festival de jeux de société qui favorise le lien social, la rencontre intergénérationnelle et l'accessibilité culturelle.

(Keystone-ATS) Le jury s’est prononcé à l’unanimité en faveur de l’association fondée par deux jeunes habitants de Corcelles âgés de 15 ans. Composé de sept membres issus des domaines de la jeunesse, de la culture, de l’écologie, de l’entraide, des médias et de la communication, il a souligné la qualité et la portée citoyenne du projet de FestiLudi, indique mardi la ville de Neuchâtel dans un communiqué.

«Avec deux éditions couronnées de succès, FestiLudi semble promis à un bel avenir», applaudit le jury, cité dans le communiqué. Le festival réunit les générations et les citoyens. Il est ouvert à tous grâce à son prix libre et permet de partager un moment alliant rencontres et convivialité.

La ville de Neuchâtel décernait pour la première fois ce prix destiné à la jeunesse engagée pour la collectivité. Doté de 5000 francs, il prendra place une année sur deux, en alternance avec le Prix de la citoyenneté.