Neuchâtel: fin des quotas dans les hospitalisations

Keystone-SDA

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a décidé de mettre fin, rétroactivement au 1er janvier 2025, au régime de limitation des volumes maximaux de prestations inscrit depuis 2016 dans la planification hospitalière. Ce système de quotas avait pour objectif de contenir les coûts de la santé, mais les résultats sont "relativement limités en termes d'économicité", constate l'exécutif cantonal.

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(Keystone-ATS) La procédure d’application s’est passablement complexifiée ces dernières années et provoque de nombreuses contestations, indique jeudi le Conseil d’Etat dans un communiqué. Cela implique des charges importantes, tant pour l’Etat que pour les établissements hospitaliers soumis à ce système.

Ce dernier est donc abandonné «à des fins de simplification administrative». De plus, des réformes structurelles, en cours et à venir, devraient contribuer à réguler le nombre d’hospitalisations stationnaires de manière plus efficace qu’un système de quotas, avance le Conseil d’Etat. Il s’agit de l’intensification du virage ambulatoire, de la modification des tarifs ou encore du passage au financement uniforme des prestations.