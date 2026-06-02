Neuchâtel: la sauvegarde de l’ex-collège des Sablons pas garantie

Keystone-SDA

Après un effondrement partiel survenu le 23 mai en lien avec le chantier du collège des Sablons à Neuchâtel, la sauvegarde du bâtiment, qui est voué à devenir une auberge de jeunesse, n'est pas garantie. Des mesures ont été prises pour sécuriser le périmètre et préserver les abords immédiats. L’accès au chantier reste strictement interdit.

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(Keystone-ATS) «Une partie du bâtiment peut être considérée comme fortement dégradée», a indiqué mardi la Ville de Neuchâtel. Les causes de cet incident ne sont pas encore déterminées et font l’objet d’études. La situation actuelle ne permet pas aux équipes du chantier de s’approcher du bâtiment.

La Ville ne peut pas annoncer un calendrier de reprise des travaux, ni d’ouverture de la future auberge de jeunesse. «La sauvegarde du bâtiment reste l’option prioritaire», a-t-elle précisé.

La transformation du lieu en auberge de jeunesse a débuté à fin 2025 et l’ouverture était prévue au début de la saison touristique 2027. Le site, devant offrir une centaine de lits, était aussi attendu dans le cadre de La Chaux-de-Fonds, Capitale culturelle suisse en 2027.

Le projet architectural du bureau Andrea Pelati architecte a été imaginé de manière à conserver la typologie d’origine de l’ancienne école aux besoins d’un hébergement contemporain.