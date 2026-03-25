Neuchâtel: le Jardin botanique propose un escape game en plein air

Keystone-SDA

Le Jardin botanique de Neuchâtel va proposer dès vendredi un escape game familial, en plein air, faisable en toute autonomie et sans écran. Le Bota Game "A la recherche de l'arbre perdu" propose de partir à la découverte d'arbres indigènes, en relevant des défis et des énigmes en équipe.

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(Keystone-ATS) «Pensé comme une mission scientifique, le Bota Game plonge les participants dans une course contre la montre: un arbre du Jardin botanique est menacé par de grands travaux de réaménagement. À la suite d’un bug informatique, son nom et son emplacement ont disparu», a indiqué mercredi le musée.

Les participants devront résoudre des énigmes, décrypter un message secret et relever un défi final afin de retrouver l’arbre et convaincre les responsables du chantier de le préserver. Les équipes, composées de deux à six personnes, disposent d’un temps imparti d’environ une heure pour accomplir leur mission. En cas de difficulté, des «glands magiques» contiennent des indices pour progresser.

Au-delà du jeu, le Bota Game «permet d’explorer des sentiers peu fréquentés du Jardin botanique, de découvrir des arbres indigènes et de sensibiliser le public à une thématique environnementale, tout en favorisant la coopération et le plaisir de jouer ensemble», peut-on lire dans le communiqué.

Destiné à un public familial, le jeu est accessible dès 7–8 ans, avec la présence obligatoire d’au moins un adulte. Il est disponible toute l’année, par temps sec, à l’accueil de la Villa du Jardin botanique pendant les heures d’ouverture.