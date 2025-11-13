Neuchâtel: le lynx tiré était gravement malade

Keystone-SDA

Le lynx, abattu le 9 septembre par un garde-faune du canton de Neuchâtel, était gravement malade. Un rapport démontre que l’animal souffrait de la maladie de Carré et présentait d’importantes inflammations touchant plusieurs organes internes.

(Keystone-ATS) Les constatations de l’Institut pour la santé des poissons et des animaux sauvages (Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit – FIWI) «confirment que la décision du garde-faune d’abattre l’animal était justifiée et conforme au droit fédéral», a indiqué jeudi le canton.

Le rapport précise que la maladie de Carré affaiblit fortement le système immunitaire. Celle-ci s’accompagne généralement de troubles neurologiques tels que désorientation, vertiges et perte de conscience. «Ces symptômes pourraient expliquer, au moins en partie, le comportement inhabituel, peu farouche et parfois agressif du lynx», a précisé le canton.

Le décès de ce lynx avait suscité de nombreuses réactions dans la population et le canton avait été pris à partie.