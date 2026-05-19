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Neuchâtel: le PS Romain Dubois élu à la présidence du Grand Conseil

Keystone-SDA

L'ex-président du PS neuchâtelois Romain Dubois, âgé de 29 ans, a été élu mardi à la présidence du Grand Conseil neuchâtelois. Le parlement sera à nouveau présidé par un jeune homme, après Emile Blant (Vert-e-s), âgé de 25 ans au moment de son élection l'an dernier.

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(Keystone-ATS) Le rôle du président a gagné en importance depuis 2025. Comme les votes sont souvent très serrés – la gauche détenant la moitié des 100 sièges – la voix du président s’est révélée plusieurs fois prépondérante lors d’une égalité. La vice-présidence du Grand Conseil revient à la PLR Béatrice Haeny. La PS Fabienne Robert-Nicoud devient la 2e vice-présidente.

La Ville de Neuchâtel a organisé une réception à la place du Port en l’honneur du nouveau président du Grand Conseil qui réside désormais dans la commune, après avoir habité à Boudry. Le premier citoyen du canton «a souhaité une manifestation ouverte, populaire et conviviale. Une torrée géante sera offerte à la population, suivie d’une soirée musicale», a indiqué la Ville.

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