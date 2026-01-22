Neuchâtel: les efforts en matière de santé de trois communes salués

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a décerné jeudi à Colombier (NE) pour la première fois le label "Commune en santé" à La Grande Béroche, Milvignes et Val-de-Travers. Ces communes se distinguent par des actions concrètes et durables dans six domaines. Neuchâtel, qui a préféré s'appuyer sur des projets existants, est le dernier canton romand à introduire ce label.

(Keystone-ATS) «Les communes peuvent avoir une influence directe sur la santé publique, avec leurs actions en matière notamment d’espaces verts, de mobilité, d’activités sociales et de loisirs», a déclaré Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la santé.

Le canton s’est approché de trois communes pour qu’elles soient pilotes dans ce domaine. Celles-ci ont dû faire un état des lieux des mesures déjà prises et valider le bilan. Comme ce travail était «conséquent», les communes ont été soutenues par Objectif.ne. Le label est valable cinq ans et peut être renouvelé.

Le canton de Neuchâtel espère que ces premières labellisations «auront un effet d’entraînement et qu’elles donneront envie à de nouvelles communes de passer à l’échelon du label et de développer des actions de promotion de la santé», a expliqué le conseiller d’Etat.

«Pas en retard»

Lysiane Ummel Mariani, cheffe de l’office cantonal de la promotion de la santé et de la prévention, a expliqué qu’un certain nombre de nouvelles communes semblent intéressées. Le processus est ouvert officiellement depuis ce jeudi.

La certification existe en Suisse romande depuis 2010 avec 86 communes labellisées. Avec les trois neuchâteloises, ce chiffre s’élève désormais à 89.

«Même si Neuchâtel est le dernier canton romand à labelliser des communes, on ne peut pas dire qu’il est en retard, on a juste fait les choses dans un autre ordre», a précisé Lysiane Ummel Mariani. «On préférait avoir d’abord quelque chose sur le terrain et partir avec des projets existants qui s’inscrivent dans la durée», a ajouté Frédéric Mairy.

«Top chef» avec des aînés comme juges

Parmi ces projets, la commune de Mivignes a notamment mis en place le projet intergénérationnel Mil’générations. Par exemple, des enfants de la crèche communale et des personnes âgées partagent un moment au travers de différentes activités. Des jeunes font également des ateliers «Top chef» où les aînés viennent goûter et sont les juges.

De son côté, Val-de-Travers a créé le Forum des Associations, qui offre la possibilité à ses habitants de découvrir, en un seul lieu une fois par an, les associations actives dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs et de la cohésion sociale. La commune a également mis sur pied la commission des seniors, qui vise notamment à sensibiliser les autorités politiques aux enjeux liés aux personnes de plus de 65 ans.

La Grande Béroche propose notamment une initiation gratuite au sport au travers de La Grande Bougeotte. Pour ses seniors, elle organise une formation à l’utilisation des téléphones portables afin de réduire la fracture numérique.

A la suite d’une démarche initiée en 2017, les «communes ont réinvesti le champ de la santé», a précisé Frédéric Mairy. En 2024, une convention entre le canton et l’Association des communes neuchâteloises a été signée. Des collaborations sont nées comme le projet ReliAges.