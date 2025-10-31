La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Neuchâtel: quatre faux policiers interpellés

Keystone-SDA

La police neuchâteloise a mis la main cette semaine sur quatre individus, dont un mineur, soupçonnés d'arnaques aux faux policiers. Les sommes dérobées à des personnes âgées se montent à 150'000 francs.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Après une courte accalmie, les cas de faux policiers sont à nouveau en hausse dans notre canton», écrit vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué.

Depuis début octobre, onze cas d’escroqueries commises par de faux policiers ont été signalés. La police appelle «à la plus grande prudence», en particulier auprès des personnes âgées ciblées par les escrocs.

