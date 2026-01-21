Neuchâtel: rajeunissement programmé pour l'»îlot des Halles»

Keystone-SDA

Importante pièce du patrimoine bâti de la ville de Neuchâtel, la Maison des Halles s'apprête à faire l’objet de grands soins. Les travaux concernent également l’ensemble de la structure bâtie qui l’entoure, appelée par les urbanistes l'"îlot des Halles".

1 minute

(Keystone-ATS) Ce dernier est constitué des immeubles situés sur la rue Fleury, la rue de l’Ancien-Hôtel-de-Ville, la place des Halles ainsi que de la rue du Trésor: c’est au numéro 4 que se trouve la Maison des Halles, «joyau» du patrimoine construit dans les années 1570, qui abritait des activités commerciales dédiées aux céréales et aux textiles.

L’ensemble architectural de «grande qualité» nécessite d’importants travaux, a indiqué mercredi la Ville de Neuchâtel. L’objectif est de redonner du lustre à ce patrimoine emblématique de la capitale cantonale, d’améliorer son efficience énergétique et de permettre le développement de projets contribuant au rayonnement de la cité.

Dans le détail, le projet d’assainissement de l’îlot est prévu en deux phases. La première devrait débuter ce printemps, alors que la seconde interviendra entre 2027 et 2029, selon un calendrier à affiner encore, précise le communiqué. Il s’agira ici de travailler sur deux ensembles de l’îlot des Halles, au sud et à l’est.