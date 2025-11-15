Neuchâtel: restrictions de pêche pour conserver la faune aquatique

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a édicté de nouvelles règles pour la pêche dans les cours d'eau neuchâtelois en 2026. Ces restrictions visent à conserver la faune aquatique en lien avec les effets du changement climatique sur les rivières et ruisseaux.

(Keystone-ATS) «La limite journalière de capture de l’ombre commun a été fixée à un seul individu dans l’Areuse et le Buttes, contre deux au préalable», a indiqué le canton.

Les tailles minimales de capture pour la truite seront désormais remplacées par des fenêtres de capture, afin de protéger les poissons de taille intermédiaire, essentiels au maintien de populations saines. Cette disposition concernera les bassins de l’Areuse, du Doubs et du Seyon, ainsi que le Bied des Ponts.

L’ouverture de la pêche à la truite dans les rivières du canton aura lieu le 1er mars 2026 dès 07h00. «Par souci de simplification, la date de fermeture sera désormais uniformisée au 30 septembre pour l’ensemble des cours d’eau du canton», peut-on lire dans le communiqué.