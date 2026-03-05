La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Neuchâtel: semaine de vacances en plus pour les apprentis de l’Etat

Keystone-SDA

Les apprentis employés par l'Etat de Neuchâtel auront une semaine de vacances supplémentaires dès la rentrée scolaire 2026-2027. Les quelque 150 jeunes concernés, actifs dans une vingtaine de métiers, bénéficieront désormais de 35 jours de vacances par an.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil d’Etat a expliqué jeudi qu’il souhaite avec cette décision «soutenir au mieux le parcours professionnel et l’équilibre de vie» des apprentis. Selon le gouvernement, «ce temps supplémentaire leur permettra aussi d’améliorer la préparation de leur formation théorique».

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

