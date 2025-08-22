Neuchâtel: suite de la revitalisation de l’embouchure de l’Areuse

Keystone-SDA

La deuxième phase des travaux de revitalisation de l’embouchure de l’Areuse dans le canton de Neuchâtel débutera lundi du côté de Boudry et Cortaillod. Les travaux concerneront cette fois les deux berges de la rivière sur près de 300 mètres et s’achèveront en octobre.

(Keystone-ATS) L’objectif de la deuxième phase de travaux est de redonner de l’espace au cours d’eau et de restaurer la dynamique naturelle de l’Areuse. La première étape, conduite l’an dernier, a consisté à créer une île à la pointe de l’Areuse, a rappelé vendredi l’Etat de Neuchâtel.

Des coupes forestières, le démantèlement d’anciens amarrages et la suppression des enrochements en pieds de berges seront ainsi menés dès lundi. Quatre épis seront construits pour favoriser l’érosion, ce qui permettra la formation de berges plus structurées et la migration de gravier sur le futur delta revitalisé.

Faune et flore

Sur la rive droite, le chemin longeant la rivière qui prend sa source dans le Val-de-Travers sera supprimé et remplacé, plus à l’ouest, par un parcours alternatif en lisière de forêt. La modification garantira un modelage naturel de la berge par le cours d’eau, précise le communiqué.

Une fois les travaux terminés, de nouveaux milieux naturels se développeront et permettront à une faune et une flore diversifiées de s’installer. La qualité de l’habitat piscicole en sera nettement améliorée. Durant les travaux, l’accès au secteur en chantier sera interdit au public pour des raisons de sécurité.

Troisième phase

Les embouchures des cours d’eau jouent un rôle déterminant pour les échanges entre les deux écosystèmes aquatiques que sont le lac, de Neuchâtel en l’occurrence, et le cours d’eau. Ces milieux revêtent une grande importance pour la biodiversité des espèces animales et végétales.

L’Areuse étant la plus grande rivière entièrement neuchâteloise, son embouchure présente un intérêt tout particulier. La revitalisation est un projet phare de la planification stratégique cantonale de revitalisation des cours d’eau. La troisième et dernière étape du projet concernera la pointe en rive droite.