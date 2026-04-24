Neuchâtel: un dépôt pour sauvegarder des pièces de valeur

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel met en place dès le mois de mai un dépôt destiné à préserver des éléments patrimoniaux menacés de disparition. Situé à Couvet, ce dispositif vise à sauvegarder et réemployer des pièces de valeur issues de démolitions.

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(Keystone-ATS) «L’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel (OCPI) occupera un entrepôt de l’État, en vue d’accueillir des pièces de réemploi de valeur patrimoniale. Ces éléments, tels que portes, fenêtres, boiseries ou éléments architecturaux, qui n’ont pas vocation à intégrer les collections muséales, risquaient jusqu’alors d’être détruites lors de démolitions», a indiqué vendredi le canton.

Le nouveau dépôt permettra de regrouper en un seul lieu des pièces sauvées de la démolition depuis des décennies. Il permettra aussi de constituer une réserve de matériaux de réemploi, fondamentale pour l’activité de construction cantonale dans le domaine du patrimoine bâti.

«Cette approche s’inspire de l’expérience pionnière en la matière développée par le canton de Berne, qui démontre la faisabilité et la nécessité d’un tel dépôt pour un cycle de vie vertueux des éléments patrimoniaux», a précisé l’Etat de Neuchâtel.

Cette démarche permet notamment d’éviter les coûts de reproduction à l’identique d’éléments architecturaux manquants. Des poêles en faïence pourront par exemple être remployés dans des projets actuels ou futurs.