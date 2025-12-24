Neuchâtel: une exposition propose 200 crèches venant de 89 pays

Keystone-SDA

Une exposition réunissant plus de 200 crèches de 89 pays est visible dans l'église de la Rochette à Neuchâtel jusqu'à dimanche. Taillées dans de multiples matériaux, elles illustrent la naissance de Jésus et témoignent de la diversité des cultures et des sensibilités artistiques.

1 minute

(Keystone-ATS) La visite propose la découverte de crèches de taille moyenne, certaines minuscules, et d’autres bien plus grandes, classées par région, expliquent l’église ainsi que la Ville de Neuchâtel sur leurs sites respectifs. Sur place, une vidéo de huit minutes assure l’explication de l’origine de la collection et de plusieurs anecdotes «savoureuses».

La collectionneuse, une Vaudoise d’Yverdon-les-Bains, y dévoile sa démarche. Les pièces exposées dans les locaux de l’église évangélique libre, sise près de la gare, constituent une partie de son stock qui rassemble depuis 1986 des représentations de la Nativité. Sa collection compte plus de 600 crèches. La visite, sur deux étages, est gratuite.