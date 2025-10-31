Neuchâtel aide ses aînés à obtenir des prestations complémentaires

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel veut lutter contre le non-recours aux prestations complémentaires chez les seniors. Pour les aider à franchir le pas, l'AVIVO Neuchâtel, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) et le Département de l'économie et de la cohésion sociale (DECS) lancent un accompagnement de proximité.

(Keystone-ATS) «Trop de personnes âgées renoncent encore à faire valoir leur droit aux prestations complémentaires (PC), par méconnaissance, par peur des démarches administratives ou par pudeur», indique le DECS vendredi dans un communiqué.

Dans le but de lever ces freins psychologiques et administratifs, l’AVIVO Neuchâtel propose désormais un avocat-conseil bénévole. Ce dernier pourra réaliser un pré-diagnostic gratuit et confidentiel, permettant d’accompagner vers la CCNC et les agences régionales AVS les personnes pour lesquelles un probable droit aux PC est identifié.

Le non-recours fausse les statistiques, accentue la précarité et renforce l’isolement social. «Il s’agit d’aider les aînés à faire valoir un droit qui leur revient, et non d’obtenir une faveur», déclare Claude-Alain Kleiner, représentant de l’AVIVO Neuchâtel, cité dans le communiqué.

Le dispositif, testé dans un premier temps comme projet pilote, fera l’objet d’un bilan dans les prochains mois.