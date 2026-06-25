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Neuchâtel interdit d’allumer des feux en forêt ou à proximité

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a décidé jeudi d'interdire les feux en forêt ou à proximité, soit à moins de 50 mètres. Il est également demandé de renoncer à faire des feux à même le sol sur le reste du territoire.

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1 minute

(Keystone-ATS) Il est notamment demandé pour les grillades, d’utiliser les barbecues aménagés (pas de contact direct avec le sol), a indiqué l’Etat de Neuchâtel. Le canton demande aussi de renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales, de ne jamais jeter des mégots ou des allumettes, de s’éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche et de bien surveiller et éteindre un feu.

Le canton a déjà été touché par un sinistre en lien avec la canicule. Un incendie de forêt s’est déclaré mercredi en début d’après-midi au lieu-dit Les Roches-de-Moron, sur le territoire des Planchettes (NE), dans un secteur particulièrement escarpé. Le feu, qui a touché une surface d’environ 3000 m2 de végétation, a pu être contenu en soirée.

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