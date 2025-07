Neuchâtel-Jura: le logiciel obsolète de la police doit être changé

Keystone-SDA

L’actuel logiciel d'enregistrement et de traitement des affaires, utilisé par les polices neuchâteloise et jurassienne et mis en service en 1999, est devenu obsolète et non conforme aux exigences actuelles. Le canton de Neuchâtel demande un crédit de plus de 10 millions de francs pour en acquérir un nouveau.

(Keystone-ATS) « Le logiciel actuel ne correspond plus aux exigences actuelles, notamment en matière de pérennité, de protection des données, de mobilité et d’interfaçage avec les banques de données cantonales, intercantonales et fédérales », a indiqué mardi le canton.

Le projet de remplacement, nommé Hélium, « permettra une transition vers un système moderne et efficient, conforme à la législation, favorisant la digitalisation des processus et optimisant la collaboration avec les institutions judiciaires et les autres partenaires », a précisé le canton. Il est porté par une collaboration intercantonale Jura-Neuchâtel visant à réduire les coûts.

Le projet prévoit l’implémentation d’un logiciel déjà utilisé par la majorité des corps de police suisses. « Il est reconnu pour améliorer l’efficacité opérationnelle, renforcer la sécurité et s’adapter aux besoins évolutifs des polices », peut-on lire dans le communiqué.