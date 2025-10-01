Neuchâtel pérennise le dispositif Restart en faveur des jeunes

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel pérennise le nouveau dispositif Restart, après le bilan positif de la phase pilote. L’évaluation des processus en place ainsi que les premiers indicateurs soulignent la pertinence de la structure qui oeuvre pour une insertion durable des jeunes.

3 minutes

(Keystone-ATS) La poursuite de Restart a été annoncée mercredi à Neuchâtel par la présidente du Conseil d’Etat Crystel Graf, chargée de la formation et des finances (DFFI), et sa collègue Florence Nater, chargée de l’économie et de la cohésion sociale (DECS). Le dispositif sert à accompagner les jeunes vers une formation professionnelle.

L’offre fonctionne et répond aux besoins des 15-25 ans en situation de décrochage, révèle le bilan établi après un an de phase pilote. La formation, et en particulier l’obtention d’un titre certifiant, demeure en effet une «clé importante» dans la sécurisation des parcours des jeunes et l’intégration sur le marché de l’emploi.

Interinstitutionnel

Effectif depuis le 1er septembre 2024, Restart est un dispositif interinstitutionnel qui regroupe des spécialistes en insertion des services du DFFI et du DECS. En outre, l’outil travaille avec l’ensemble des partenaires responsables de mesures d’insertion des jeunes en formation dans le canton de Neuchâtel.

Un fonctionnement transversal qui permet une meilleure vision d’ensemble des situations vécues par les jeunes en décrochage et des mesures existantes, précise le communiqué du gouvernement. Pour rappel, les jeunes en difficulté de formation, leur entourage et les partenaires peuvent faire appel à Restart.

Porte unique

Cette porte d’entrée «unique» a pour effet la centralisation des demandes, un atout dans le secteur de l’insertion des jeunes, ont relevé les intervenants. En effet, elle évite un potentiel «effet tourniquet», soit le passage dans différents services ou entités de l’Etat, source de découragement pour les jeunes concernés.

Durant l’essai, les services impliqués ont engagé des solutions «pragmatiques» pour adapter Restart aux besoins et demandes du public cible. En 12 mois, 906 demandes sont parvenues au nouveau dispositif. Parmi elles, 204 jeunes suivis par Restart ont intégré une formation certifiante et 154 retrouvé une solution stable.

La transversalité de Restart met les besoins des jeunes en décrochage au centre du dispositif. Après une évaluation pluridisciplinaire de la situation du ou de la jeune, des mesures de soutien adéquates lui sont proposées, avec un suivi individualisé. En cas de difficultés, d’autres mesures d’insertion sont possibles.