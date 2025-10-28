Neuchâtel remet trois objets rituels à l’Afrique du Sud

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel a remis de manière volontaire mardi à l'Afrique du Sud trois objets à vocation symbolique et religieuse. Ce transfert de propriété a été signé mardi lors d'une cérémonie en présence de représentants sud-africains.

(Keystone-ATS) «Ce moment inédit constitue l’aboutissement d’un processus entamé en 2016», a déclaré Julie Courcier Delafontaine, conseillère communale en charge de la culture. Ces objets, conservés depuis plus d’un siècle au Musée d’ethnographie de Neuchâtel (MEN), sont un patrimoine «vivant qui doit retrouver ses racines».

En plus du transfert, un nouvel accord de coopération a été signé entre les musées de Pretoria et le MEN. L’ambassadeur sud-africain Abel Mxolisi Shilubane, descendant de la famille royale Shiluvana, a salué ce geste. «Si cela peut être fait, c’est la fin des guerres sur terre», a-t-il déclaré.

La cérémonie s’est déroulée aussi en présence des descendants du missionnaire Henri-Alexandre Junod – qui avait fait don des objets au MEN – dont Grégoire Junod, syndic de Lausanne.