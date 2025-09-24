La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Neuchâtel s’attend à un bénéfice de 14,6 millions de francs en 2026

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel s'attend toujours à un bénéfice pour 2026. Malgré l'excédent de revenus de 14,6 millions de francs, il estime que l'équilibre financier est fragilisé. Les investissements prévus sont en hausse de 4% et atteignent 152,8 millions.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Après plusieurs exercices influencés par une période favorable sur le plan économique et financier, les signes d’un retournement conjoncturel ne peuvent désormais plus être ignorés», a indiqué mercredi le Conseil d’Etat. Le compte de résultat est fortement impacté par différents éléments, dont une forte réduction de la péréquation financière fédérale.

Les revenus fiscaux commencent aussi à montrer «des signes de fléchissement», a ajouté le canton qui précise que le budget a été élaboré avant l’annonce des surtaxes douanières américaines. Malgré des charges en hausse dans la santé et le social, le Conseil d’Etat veut continuer à investir et a prévu un prélèvement important dans la réserve de politique conjoncturelle.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision