Neuchâtel s’attend à un déficit de 6,56 millions en 2026

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel s'attend à un déficit de 6,56 millions de francs en 2026. La commune a pris des mesures pour améliorer durablement l'équilibre des finances communales et conserver sa capacité à investir.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «On est devant de grands défis comme la mise à niveau d’infrastructures, l’adaptation au changement climatique ou encore la hausse de la précarisation», a déclaré mercredi Jonathan Gretillat, conseiller communal en charge des finances. Un prélèvement à la réserve conjoncturelle n’est pas prévu en 2026.

Face à la hausse des charges de transfert (écoles et facture sociale notamment), celle moins considérable des revenus fiscaux et le maintien de prestations salariales, la Ville veut mettre en place des mesures pour limiter le déficit. La pertinence économique de prestations externes sera notamment étudiée.

Un délai de carence de trois mois sera aussi appliqué lors de tout départ de l’administration communale.

