Neuchâtel veut connaître les pratiques culturelles de la population

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel va mener une enquête pour mieux connaître les pratiques culturelles de la population. En lançant son questionnaire, il veut aussi identifier les obstacles qui empêchent l'accès à la culture.

(Keystone-ATS) Dès mercredi, 15’000 courriers postaux seront ainsi adressés à des résidents du canton de Neuchâtel. Ces personnes ont été tirées au sort pour constituer un échantillon représentatif de la population, a indiqué mardi le canton. Elles rempliront un questionnaire en ligne portant sur des aspects de leurs pratiques culturelles.

Les courriers seront envoyés en deux vagues par le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC), l’une début mars et l’autre en fin mars. L’analyse des résultats de l’enquête a été confiée à une équipe de recherche de la Haute école de gestion Arc. L’anonymat des participants est garanti.

Le questionnaire portera sur les sorties culturelles, les pratiques artistiques en amateur et les activités culturelles et artistiques effectuées à la maison. Il analysera la diversité de ces pratiques, leur fréquence, les lieux où elles se déploient, les motivations qui les sous-tendent ainsi que les obstacles rencontrés.

En s’appuyant sur des réalités vécues, les résultats de l’étude permettront de soutenir les réflexions et les travaux en matière d’accès à la culture. Pour le canton, cet enjeu prioritaire est inscrit dans la nouvelle Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (LEAC).