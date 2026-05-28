Neuchâtel veut créer 80 kilomètres de pistes cyclables en plus

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel met en consultation le nouveau plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC). D'ici à 2042, 80 km de pistes cyclables et 49 km de bandes cyclables complémentaires seront créés.

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(Keystone-ATS) La mise à jour de ce plan directeur, menée depuis l’automne 2025, «a notamment permis d’intégrer les évolutions sociétales, normatives et techniques intervenues depuis dix ans, en particulier l’important développement de l’usage des vélos électriques. Cette révision a également été l’occasion d’intégrer la planification de liaisons interrégionales structurantes supplémentaires», a indiqué jeudi le canton.

En 2017, Neuchâtel a été le premier canton suisse à se doter d’un plan directeur de mobilité cyclable. Entre 2016 et 2025, ce sont 39 km d’aménagements cyclables supplémentaires qui se sont ajoutés aux 52 km existants avant l’entrée en vigueur du premier PDCMC, dont notamment les constructions de pistes cyclables au Val-de-Travers et au Val-de-Ruz.

Afin de préserver les milieux naturels, le plan a retenu comme principe de chercher à réduire les emprises sur l’aire forestière, les surfaces d’assolement, les surfaces agricoles utiles et les zones marécageuses. «Ces emprises cumulées seront néanmoins de quelque 12 hectares», peut-on lire dans le communiqué.

Coût annuel moyen de 4 millions

Le dispositif mis à jour prévoit trois voies express cyclables : la Littorale entre Vaumarcus et Le Landeron, la voie verte entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, sur le tracé ferroviaire actuel, et le Chemin des rencontres entre La Chaux-de-Fonds et les Brenets, en passant sur la plateforme ferroviaire du Régional entre Le Locle et Les Brenets.

Le financement cantonal des coûts de mise en œuvre du PDCMC est assuré jusqu’en 2030, puisque les crédits nécessaires ont été octroyés en mars. La Confédération et les communes concernées sont naturellement parties prenantes tant au niveau de la conception des aménagements que des sources de financement. Le coût moyen annuel pour le canton se montera à un peu plus de 4 millions de francs jusqu’en 2042.

La consultation du PDCMC débute ce jour auprès des différentes entités concernées. Elle se terminera le 14 août.