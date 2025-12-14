Neuf morts dans une attaque sur la plage de Bondi à Sydney

Keystone-SDA

Neuf personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dimanche lors d'une attaque par balles sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, en Australie, au moment où se déroulait une fête juive. L'un des deux assaillants présumés a également trouvé la mort.

(Keystone-ATS) Au moment de l’attaque, un événement festif avait lieu sur la plage pour célébrer Hanouka, fête juive qui commence dimanche au coucher du soleil, mais l’hypothèse d’un attentat antisémite n’a pas été évoquée par les autorités australiennes dans l’immédiat. Le président israélien Isaac Herzog a cependant dénoncé «une attaque très cruelle contre des juifs».

Selon la police, un des deux assaillants présumés a été tué et l’autre, blessé, se trouve dans un état critique. «Un certain nombre d’objets suspects dans le voisinage sont en train d’être examinés par des spécialistes et une zone d’exclusion est en place», a-t-elle en outre indiqué dans un communiqué.

Onze blessés ont été transportés vers divers hôpitaux, selon la police.

Il s’agit d’une «tragédie, mais tout à fait prévisible», a dénoncé auprès de l’AFP le chef de l’Association juive d’Australie, Robert Gregory, ajoutant que le gouvernement australien du Premier ministre Anthony Albanese «a été averti à maintes reprises, mais n’a pas pris les mesures adéquates pour protéger la communauté juive».

«En ce moment même, nos frères et soeurs de Sydney, en Australie, ont été attaqués par d’ignobles terroristes dans une attaque très cruelle contre des Juifs qui s’étaient rendus à Bondi Beach pour allumer la première bougie de Hanouka», a déclaré le président israélien Isaac Herzog dans un discours prononcé lors d’un événement à Jérusalem.

«Du sang partout»

Selon la police de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, l’attaque a eu lieu dimanche vers 18h45 (08h45 suisses) sur la plage de Bondi, la plus célèbre d’Australie, habituellement prise d’assaut pendant le week-end par des foules de promeneurs, de nageurs et de surfeurs.

«Nous avons entendu les coups de feu. C’était choquant, c’était comme dix minutes de détonations incessantes. On aurait dit une arme puissante», a déclaré à l’AFP sur les lieux Camilo Diaz, un étudiant chilien de 25 ans.

«Il y a eu une fusillade, deux tireurs vêtus de noir et armés de fusils semi-automatiques», a déclaré à l’AFP Timothy Brant-Coles, un touriste britannique.

Un autre témoin, qui a requis l’anonymat, a dit avoir vu six corps gisant sur la plage.

Sur la colline verdoyante surplombant la plage, un journaliste de l’AFP a vu de nombreux objets abandonnés dans la panique par les personnes fuyant la fusillade, dont une poussette d’enfant.

La télévision nationale ABC a montré des images de plusieurs personnes gisant dans l’herbe près de la plage, ainsi que d’un fusil posé contre un tronc d’arbre. Il y avait «du sang partout», a déclaré à ABC un habitant du quartier, Harry Wilson.

«Les scènes à Bondi sont choquantes et bouleversantes», a écrit le Premier ministre australien Anthony Albanese dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. «Mes pensées vont à toutes les personnes affectées», a-t-il ajouté.