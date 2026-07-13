La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Neuf pays européens s’associent à l’Ukraine pour la défense

Keystone-SDA

Neuf pays européens, associés à l'Ukraine, ont créé lundi à Paris une coalition "purement défensive" pour développer des "capacités antibalistiques" en Europe qui font aujourd'hui cruellement défaut à Kiev face aux attaques aériennes de la Russie.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «En mettant en commun notre base industrielle de défense, notre recherche et notre expérience opérationnelle, notre objectif est de bâtir une capacité partagée contre les missiles balistiques pour l’Europe (…). Cette action n’est orientée contre aucun peuple, mais en défense du nôtre», soulignent les dirigeants du Danemark, de la France, l’Allemagne, l’Italie, la Norvège, l’Espagne, la Suède, l’Ukraine, des Pays-Bas et et du Royaume-Uni dans une déclaration commune.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision