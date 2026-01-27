La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Nicolas Féraud: «J’assumerai ce que je devrai assumer»

Keystone-SDA

Muet depuis la conférence de presse du 6 janvier où il n'avait pas adressé d'excuses pour le drame du bar "Le Constellation", le président de Crans-Montana Nicolas Féraud fait son mea culpa. Interrogé par Keystone-ATS, il se dit prêt à assumer ses responsabilités.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Je regrette de ne pas avoir demandé pardon et formulé des excuses, au nom de la commune. Dans un contexte émotionnellement très difficile pour nous tous, j’ai commis l’erreur de privilégier la prudence pour gérer la partie officielle de cette conférence de presse, plutôt que les excuses et les émotions», a dit Nicolas Féraud.

Interrogé sur sa responsabilité, il constate être «coupable aux yeux de beaucoup de gens». «Le Ministère public instruira et établira les responsabilités de chacun, dont la mienne et j’y ferai face. Humainement et sans spéculer sur ce que dira la justice, je ressens cette responsabilité. Pour l’instant, je n’ai pas été auditionné. J’assumerai ce que je devrai assumer, si je devais être inculpé», a ajouté le responsable, qui admet avoir reçu des menaces de mort.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision